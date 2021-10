Angelina Jolie aparece acompanhada das filhas, Zahara e Shiloh, no último dia do Festival de Cinema de Roma

25/10/2021 | 10:10



Angelina Jolie apareceu acompanhada das suas filhas Zahara e Shiloh no último domingo, dia 24, para promover o seu novo filme Eternos no Festival de Cinema de Roma, na Itália.

No red carpet, a musa estava deslumbrante com um vestido longo da Versace, sem alças, da cor prateada - Zarah, usou um longo branco e Shiloh apostou em um look preto com um tênis.

E, recentemente, Angelina foi a première do longa, em Los Angeles, acompanhada de cinco dos seus seis filhos: Maddox, os gêmeos Vivienne e Knox, Shiloh e Zahara.