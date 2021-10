Ingressos para jogo entre Cachorrão e Tigre das quartas serão vendidos somente pela internet

Da Redação

25/10/2021



Os ingressos para o jogo das quartas de final (Jogo 2) da Copa Paulista entre EC São Bernardo e São Bernardo FC, que acontece nesta quarta-feira (27), serão vendidos somente pela internet. De acordo com informações do clube, não haverá venda de ingressos na bilheteria também no dia do jogo e para adquirir os ingressos é necessário acessar o site saobernardofc.soudaliga.com.br, ter em mãos os comprovantes de vacinação para digitalizar e anexar na compra (também é necessário elevar esse comprovante de vacina no dia de jogo). Após a compra, é preciso imprimir o ingresso ou salvar no celular para apresentar na entrada do estádio. As formas de pagamento para compra são por cartão de crédito ou pix.

Os valores dos ingressos são R$ 20 (meia R$ 10) para a cadeira central e R$ 10 (meia R$ 5) para arquibancada social. É válido lembrar que o acesso a arquibancada será pelo portão principal do Estádio Primeiro de Maio (R. Olavo Bilac, 240). Na quarta-feira, a abertura do portão será às 17h e não haverá estacionamento na parte interna do estádio.

Para mais informações, é possível ligar para o telefone (11) 3981-5102.

JOGO 1

No último domingo (24), o EC São Bernardo e São Bernardo FC ficaram no empate (0 a 0) na partida de ida pelas quartas de final da Copa Paulista. Mandante, o Cachorrão optou por não liberar a presença de público. Estavam liberados 50% dos 11 mil lugares da capacidade. O elevado custo dos protocolos de segurança no combate à pandemia foi a alegação. Em partida bem movimentada, aberta, com as duas equipes buscando o gol e oportunidades desperdiçadas dos dois lados, o empate acabou ficando de bom tamanho. Com isso, os dois seguem vivos para a próxima e decisiva partida.

ANOTE

Compra de ingressos para o jogo de quarta-feira (27):

Site: saobernardofc.soudaliga.com.br;

Abertura dos portões: 17h

Início do jogo: 19h