Pequim-2022 revela guias com testes diários de Covid-19 e restrição de circulação

25/10/2021 | 09:35



Vacinação, rastreamento rigoroso de casos suspeitos de covid-19 e uma minimização da interação física - proibido de apertar as mãos ou abraçar - serão as condições sob o qual os atletas competirão nos Jogos de Inverno de Pequim-2022, na China, terão início no próximo dia 4 de fevereiro. A primeira versão dos guias de conduta, os chamados "playbooks", preparados pelo Comitê Organizador e pelos Comitês Olímpico (COI) e Paralímpico (IPC, na sigla em inglês), foram publicados nesta segunda-feira.

Ele oferece orientações semelhantes às que foram impostas em julho e agosto passados nos Jogos de Tóquio-2020, embora qualquer quarentena será suprimida se o esquema de vacinação estiver completo. Em troca, a "bolha" ficará praticamente hermética.

Dentre os destaques estão a realização de testes diários de covid-19 e a limitação de circulação entre as arenas de competição. A China está com fronteiras fechadas a estrangeiros, mas abrirá o espaço aéreo para a chegada dos atletas e demais envolvidos na realização do evento. Não será permitida a entrada de torcedores residentes no exterior no país.

Com relação à vacinação serão admitidas exceções para atletas e funcionários de suas equipes, estudados caso a caso e com base em razões médicas. "Quanto ao resto, não ser vacinado 14 dias antes exigirá uma quarentena de 21 dias na chegada à China", informa um dos guias.

"Queremos que todos nos Jogos estejam seguros e é por isso que estamos pedindo a todos os participantes para seguirem estar orientações. Manter todos saudáveis vai assegurar que o foco se mantenha nas bases fundamentais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos: os atletas e o esporte", disse Christophe Dubi, diretor executivo dos Jogos Olímpicos do (COI).

A rotina dos atletas incluirá algumas das limitações já vistas ao longo dos Jogos de Tóquio-2020: todos deverão usar máscaras de proteção, evitar espaços fechados ou com aglomerações e contatos próximos com outros participantes. Todas as delegações terão responsáveis por monitorar possíveis focos de covid-19 e encaminhá-los para as autoridades de saúde.

Os organizadores publicaram dois guias, um para os atletas e suas equipes e outro para o restante dos participantes, incluindo líderes, jornalistas e trabalhadores, que nos Jogos de Tóquio-2020 foram considerados a principal fonte de contágio na entrada e saída das instalações olímpicas para fornecer bens e serviços.

"Após extensas discussões e consultas, o COI, o IPC e Pequim-2022 desenvolveram em conjunto as primeiras edições do ''Beijing Gambling Guides 2022'', demonstrando o consenso de todos as partes envolvidas", afirmou Han Zirong, vice-presidente e Secretário-Geral de Pequim-2022.

"Em sua preparação, nossa maior prioridade foi salvaguardar a segurança e saúde de todos os participantes, bem como o povo chinês, com base nas experiências de outros encontros esportes e na política covid-19 atualmente em vigor na China", acrescentou. Uma atualização desses guias será publicada antes do final de ano.