Alec Baldwin cancela todos projetos após tragédia em set de filmagem de Rust, diz revista

25/10/2021 | 09:10



Alec Baldwin, 63 anos de idade, optou por cancelar todos os seus projetos atuais após atirar com uma arma de fogo, acidentalmente, contra a cineasta Halyna Hutchins, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo informações da revista People, uma fonte próxima ao ator, revelou que agora ele pretende tirar um tempo para si e se centrar novamente.

Isso foi muito devastador. É assim que ele lida com os tempos difíceis. Sempre que algo ruim acontece, no curto prazo, ele se afasta [dos] olhos do público, afirmou.

A fonte ainda disse que Alec ficou histérico e absolutamente inconsolável por horas após o ocorrido.

E, depois da morte de Hutchins, o set de filmagem de Rust foi fechado e a produção interrompida indefinidamente, de acordo com a produtora Rust Movie Productions, LLC.

Ainda segundo a fonte, o artista precisa de um tempo para entender tudo o que aconteceu:

[Baldwin] é alguém que realmente se preocupa profundamente, então ele pode ser muito duro consigo mesmo. Isso é verdade em geral, em situações nem de longe tão sérias como esta. Mas, nesta situação, é um nível totalmente diferente por causa da perda de vidas envolvidas. Vai levar tempo para ele entender tudo isso. Ele precisa de um tempo para si mesmo, para estar com sua família.