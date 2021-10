Elenco de Friends presta homenagens a James Michael Tyler

25/10/2021 | 09:10



James Michael Tyler, o famoso Gunther em Friends, morreu no último domingo, dia 24, vítima de câncer de próstata. O ator trabalhou com o elenco principal desde a primeira temporada da série e, por isso, com a notícia, os atores não deixaram de prestar suas homenagens nas redes sociais.

Courteney Cox, interprete de Mônica, escreveu:

O tamanho da gratidão que você trouxe e demonstrou todos os dias no set é o tamanho da gratidão que tenho por tê-lo conhecido. Descanse em paz James.

Em seguida, Jennifer Aniston, a Rachel na série, declarou:

Friends não seria a mesma sem você. Obrigada pelas risadas que você trouxe para o show e para todas as nossas vidas. Você fará muita falta.

Lisa Kudrow, a famosa Phoebe, fez uma referência ao lema principal de Friends ao prestar suas homenagens a James:

James Michael Tyler, nós vamos sentir sua falta. Obrigada por estar lá para todos nós.

Já do lado do elenco masculino, Matt LeBlanc, interprete de Joey, escreveu:

Nós tivemos muitas risadas juntos, amigo. Sentiremos sua falta. Descanse em paz, meu amigo.

Seguido por David Schwimmer, que fazia o papel de Ross:

James, obrigado por interpretar um maravilhoso e inesquecível papel em Friends, e por ser um cavalheiro de tão grande coração. Sentiremos sua falta, amigo.