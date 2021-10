Andressa Suita compartilha clique nas redes sociais ao lado de Gusttavo Lima e filhos

25/10/2021 | 09:10



Andressa Suita compartilhou no último domingo, dia 24, cliques ao lado de Gusttavo Lima e dos dois filhos do casal, Gabriel, 4 anos de idade, e Samuel, 3 anos de idade.

As fotos foram tiradas nos bastidores da volta do sertanejo aos palcos na noite do último sábado, dia 23, em Goiânia - Gusttavo também recebeu na sua apresentação Felipe Araújo e a dupla Bruno e Denner.

O show, intitulado de Embaixador In Goiânia, contou com um palco 360 graus e a participação do pai do artista, Alcino Lima - os participantes do evento foram obrigados a apresentar o exame de Covid-19 e a carteirinha de vacinação.