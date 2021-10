Número de vacinas aplicadas em Sto.André supera o de moradores

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



25/10/2021 | 00:37



Santo André já tem mais primeiras doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas do que moradores na faixa etária dos 12 anos ou mais, os únicos que podem receber os imunizantes no Brasil. De acordo com dados enviados pela Prefeitura, a cidade já ministrou 616.524 doses iniciais, incluindo os fármacos da Janssen, que são de aplicação única, enquanto que o público alvo é composto por 604.245 indivíduos, o que garante cobertura de 102%.

De acordo com a Prefeitura, isso aconteceu porque profissionais da saúde, em especial os que atuaram nos hospitais de campanha, professores e trabalhadores da área de segurança, como policiais e bombeiros, por exemplo, foram protegidos contra a Covid na cidade, mas não moram necessariamente no município.



Santo André é a única cidade que vive a situação, já que também é o município mais adiantado na campanha de vacinação. Diadema é a segunda colocada no ranking desta faixa etária com 98,2% de cobertura da primeira dose, seguida por São Caetano, com 98,1%. Na sequência aparecem São Bernardo (97,3%), Ribeirão Pires (96,9%), Mauá (86,3%) e Rio Grande da Serra (78,4%).



No geral, o Grande ABC tem 96,5% do público alvo protegido pelo menos com a primeira dose. Neste recorte, 77,4% das pessoas já receberam também o segundo imunizante, ou seja, estão totalmente protegidos do coronavírus.



Atualização dos casos



Santo André, São Bernardo e São Caetano, as únicas cidades do Grande ABC que emitem boletins epidemiológicos aos fins de semana, confirmaram mortes por Covid entre sábado e ontem. Foram dois falecimentos em São Bernardo, dois em São Caetano e um em Santo André. No total, desde o início da pandemia, 10.347 moradores da região perderam a luta para a Covid.

Em relação aos novos diagnósticos positivos, foram confirmados mais 49 casos, sendo 35 em Santo André, nove em São Caetano e cinco em São Bernardo. Com isso, o acumulado chegou a 262.706, sendo que, destes, 247.728 estão recuperados da enfermidade.

No Estado, no decorrer da pandemia, foram 4.399.007 casos de coronavírus, dos quais 4.223.643 estão recuperados, incluindo 454.415 que foram internados e receberam alta hospitalar. Foram registrados também 151.544 óbitos.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram computados 6.204 casos e 187 mortes entre sábado e ontem. Com isso, o total de infectados foi a 21.729.763 e, o de óbitos, a 605.644.