2006 - Lula reeleito no 2º turno. Serra governador já no 1º turno. Suplicy reeleito senador. Grande ABC mantém suas bancadas.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/10/2021 | 00:29



“Lula terá que rever sua postura para reconquistar a confiança do brasileiro”.

Diário, em Editorial: 2 de outubro de 2006.

“Lula é das antigas, gosta da CLT, já o PSDB adora uma boa terceirização.”

Diário, em Editorial: 4 de outubro de 2006.

“Brasil Lula da Silva. Se o petista aprendeu a lição, o novo governo terá mais gente capacitada.”

Diário, em Editorial: 30 de outubro de 2006.



O tabu paulista foi quebrado por José Serra. Aos 64 anos, o tucano foi eleito governador de São Paulo já no primeiro turno. Até então, desde que a eleição em dois turnos foi instituída pela Constituição de 1988, todos os governadores paulistas foram eleitos no segundo turno.

À Presidência da República, Lula foi reeleito no segundo turno, em disputa com Geraldo Alckmin, registrando-se outro fato inédito: o tucano teve mais votos no primeiro do que no segundo turno.



871 – No primeiro turno de 2006, no domingo, 1º de outubro, 125.913.479 brasileiros estavam aptos a votar, distribuídos por 5.658 cidades.

872 – No total, 380.945 urnas eletrônicas. O eleitor teria de digitar 21 teclas para inserir os números dos candidatos e confirmar.

873 – Além do presidente e vice-presidente da República, seriam eleitos 27 governadores de Estado, 27 senadores, 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais e distritais.

874 – Do 1,8 milhão de eleitores do Grande ABC, 52,2% eram mulheres e 24,27% jovens na faixa de 25 anos.

875 – Manchete do Diário na segunda-feira, 2 de outubro de 2006: Alckmin e Lula estão no segundo turno; Serra é eleito com 58% dos votos; PSDB assume São Paulo pela quarta vez.

876 – Lula (PT) obteve 46.662.365 votos (48,61% do total); Alckmin (PSDB), 39.968.369 (41,64%); Heloísa Helena (Psol), 6.575.393 (6,85%); Cristovão Buarque (PDT), 2.538.844 (2,64%). Demais candidatos: Ana Maria Rangel (PRP), José Maria Eymael (PSDC), Luciano Bivar (PSL) e Rui Costa Pimenta (PCO).

877 – Lula, com José Alencar de vice, ganhou no segundo turno com 58.295.042 votos (60,83%); Geraldo Alckmin diminuiu o número de votos em relação ao primeiro turno, alcançando 37.543.178 (39,83%).

878 – Em São Paulo, José Serra, com Alberto Goldman de vice, é eleito governador, já no primeiro turno, com 12.381.038 votos (57,93%); o segundo colocado foi Aloizio Mercadante Oliva (PT), com 6.771.582 votos (31,68%). Vitória da coligação “Compromisso com São Paulo” sobre a coligação “Melhor para São Paulo”. No total, 16 candidatos ao governo paulista.

879 – Dezenove candidatos disputaram a vaga de senador por São Paulo em 2006. Eduardo Suplicy (PT) foi reeleito com 8.986.803 votos (47,82%); em segundo, Guilherme Afif (PFL), com 8.212.177 votos (43,70%).

880 – À Câmara Federal e à Assembleia Legislativa o Grande ABC manteve as suas bancadas: 145 candidatos da região concorreram aos legislativos estadual e federal. Foram eleitos quatro deputados federais e oito estaduais, como se verá na sequência desta retrospectiva que se iniciou em 1892.

Diário há meio século

Domingo, 24 de outubro de 1971 – ano 13, edição 1673

Santo André – Caixa de Pensões dos Servidores Públicos Municipais, futuro Instituto de Previdência, dá por concluído seu novo edifício-sede, à Rua Justino Paixão. São 12 andares. Inauguração marcada para 28 de outubro (de 1971), Dia do Funcionário Público.

Em 25 de outubro de...

1921 – Repercutia mundialmente a condenação à morte de dois anarquistas italianos nos Estados Unidos, Sacco e Vanzetti.

Nota – Os acusados permaneceriam presos por seis anos, sendo mortos em 1927. Em 1977, 50 anos depois, o governador de Massachusetts, Michael Dukakis, reconheceu formalmente a injustiça cometida pelo tribunal e reabilitou o nome dos dois italianos.

Pelo V Sul-Americano de Futebol, na Argentina, o Brasil, representado por jogadores cariocas, é derrotado pelo Uruguai por 2 a 1.

1951 – Festa na Vila Metalúrgica, em Santo André: dom Paulo Rolim Loureiro, bispo auxiliar de São Paulo, traz a imagem de Santa Maria Goretti à nova paróquia.

1956 – O vereador Noêmio Spada sugere ao prefeito de Santo André, Pedro Dell’Antonia, a colocação de uma placa especial na Avenida Santos Dumont realçando os feitos do ‘Pai da Aviação’.

1986 – Legião Urbana se apresenta no Aramaçan, em Santo André, com Marcelo Bonfá, Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Renato Rocha.

2006 – Diário lança nova publicação, a Revista Tudo Imóvel & Decoração.

Hoje

Dia da Democracia. Lembra a morte do jornalista Vladimir Herzog, nesta data, em 1975.

Dia Nacional da Saúde Bucal

Dia do Cirurgião-Dentista

Dia do Sapateiro

Dia Mundial do Macarrão: criado em 1995, durante o 1º Congresso Mundial de Pasta, em Roma, na Itália.

Santos do dia

Crisante, Daria, Claudia, Hilária, Jason e Mauro: martirizados em Roma, no ano de 283.

Baltazar de Chiavari

Crispim e Crispiniano. Irmãos. Sapateiros. De origem romana e que depois seguiram para a Gália (França).

Municípios brasileiros

Hoje é o aniversário de Casa Branca, elevado a município em 1841, quando se separa de Mogi Mirim; Penápolis (1913, separando-se de Bauru); e Flórida Paulista (1949, separando-se de Lucélia).

Pelo Brasil: no Rio Grande do Sul, Alegrete, Caçapava do Sul, São José do Norte e Triunfo; no Ceará, Aracati, Icó e Ipueiras; em Minas Gerais, Guanhães e São Sebastião do Paraíso; no Maranhão, Humberto de Campos; na Bahia, Itaparica, Jequié, Jeremoabo e São Félix; na Paraíba, Mamanguape; e no Rio de Janeiro, Miguel Pereira.