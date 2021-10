Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



24/10/2021 | 15:40



EC São Bernardo e São Bernardo FC ficaram no empate (0 a 0) ontem na partida de ida pelas quartas de final da Copa Paulista, no Estádio 1º de Maio. Mandante, o Cachorrão optou por não liberar a presença de público. Estavam autorizados 50% dos 11 mil lugares da capacidade. O elevado custo dos protocolos de segurança no combate à pandemia foi a alegação. Com o resultado, a definição de quem vai à semifinal fica para a volta, dia 26, às 20h, de novo no 1º de Maio. Para avançar, tanto Cachorrão quanto Tigre precisam vencer. Caso haja nova igualdade, o classificado sairá após penalidades.



Em jogo aberto, Cachorrão e Tigre fizeram bom primeiro tempo. Apesar de pegado no meio, com as duas equipes optando por dois volantes, o facilitava o desarme das jogadas, o Cachorrão foi ligeiramente melhor, tinha mais posse de bola e levava mais perigo nos poucos ataques. Chuck e Bosco eram a referência. Já o Tigre tinha mais facilidade pelo alto e abusava das bolas aéreas. Ganhava quase todas, mas sem efetividade. Vitinho e João Carlos, artilheiro do torneio, comandavam as ações. E as melhores chances foram do Cachorrão. Aos 14, Bosco ganhou dividida com o goleiro e rolou para trás. Judson entrava livre, com o gol escancarado, mas bateu para fora. Aos 37, o próprio Bosco, o mais perigoso do Cachorrão, recebeu em velocidade e saiu na cara do gol, mas acertou a trave ao tentar tirar do goleiro. Empate justo.



A segunda etapa começou com o Cachorrão nervoso. E logo aos quatro minutos Douglas foi expulso após jogada violenta, o que mudou o cenário. O Tigre passou a tomar tomou conta da partida e, com um a menos, o Cachorrão se defendia como podia. E fez isso bem. O técnico Márcio Zanardi, do São Bernardo FC, até promoveu a entrada de Erick Bessa para explorar a velocidade do atacante e os espaços deixados pelo adversário, que apostava em Valdívia para segurar a bola. Assim o Tigre empurrava o Cachorrão, mas pecava na insistência das bolas aéreas. E foi assim até o fim. Bom para o EC São Bernardo. Já o Tigre lamenta a oportunidade de largar na frente nas quartas.