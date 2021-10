Atriz Elizângela leva tombo em casa e fratura os dois braços

24/10/2021 | 15:10



A atriz Elizângela contou em um vídeo no Instagram que levou um tombo no quintal de sua casa e acabou fraturando os dois braços. Na filmagem a atriz aparece com os dois braços enfaixados.

Apesar das fraturas, ela confirmou que está bem, mas que ficará meio sumida para a recuperação.

- Oi, gente! Vocês estão vendo, né? Estou de asa quebrada, acredita? [risos] Levei um tombo aqui no quintal de casa, de bobeira. Caí de cara no chão. Ainda bem que não cortou nada, mas tive fratura nos dois antebraços. Acredita numa coisa dessas? Vou ficar um tanto out [fora] uns diazinhos pelo menos até a outra semana, até radiografar de novo, para ver como vai ficar, para ver se coloco só a tipoia. Estou legal, estou bem, mas vou ficar um pouquinho fora, explicou ela.

Cheia de bom humor e simpatia, ela tranquilizou os fãs.

- Obrigada pelo carinho de vocês, o povo todo que sempre me manda direct com proteção e bênçãos e oração, completou ela.