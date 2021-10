Carla Perez surpreende internautas com vídeo ralando o tchan em Dubai

24/10/2021 | 14:11



Carla Perez agitou a web no último sábado, dia 23, depois que postou no Instagram um vídeo dela dançando no deserto de Dubai. A ex-dançarina está em viagem com o marido Xanddy e aproveitar os tempos em que era dançarina do grupo É o Tchan.

No vídeo ela está dançando a música Ralando O Tchan, do grupo É o Tchan. E é claro que ela encantou os seguidores.

Quem viveu, comenta, escreveu ela na legenda.

O vídeo ganhou diversos comentários de fãs super felizes de ver Carla dançando novamente.

Você acaba de zerar a internet! Te amo! O Brasil esperava por isso desde que você chegou em Dubai, comentou um fã.

Mitou, disse outro.