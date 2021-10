Em participação ao Altas Horas, Thiaguinho não descarta retorno do Exaltasamba

24/10/2021 | 14:10



No último sábado, dia 23, Thiaguinho participou do programa Altas Horas junto com Péricles. Em meio a conversa no programa, o cantor não descartou uma possível volta do grupo de pagode Exaltasamba, do qual participou por nove anos.

- É inevitável, vai ter um dia que vamos sair juntos pela estrada cantando novamente. Até porque o que a gente fez foi muito lindo e ficou no coração das pessoas. Entendo quando elas encontram a gente junto e perguntam se vamos voltar. Entendo essa comoção toda porque foi muito bonito o que gente viveu, disse Thiaguinho.

O cantor também falou sobre a proximidade com Péricles, que ficou no grupo por 25 anos até seguir carreira solo.

- Participo demais do trabalho dele e ele do meu. Seria lindo fazer alguma coisa juntos, montar um show. Fizemos recentemente uma turnê com o Chrigor, a gente construiu essa história vocalmente, completou Thiago.

Os dois que se conhecem há 18 anos, relembraram alguns sucessos como Tá Vendo Aquela Lua, Livre Pra Voar e Jogo de Sedução.

A gente é visto toda hora junto. A gente fica muito feliz em poder dizer o quanto se ama. Sou extremamente grato por tudo o que o Péricles fez por mim. Não só musicalmente, mas como homem mesmo. Entrei no Exalta com 19 anos e aprendi muito, falou Thiaguinho.

Ele também relembrou os primeiros momentos da vida de cantor, e a importância do parceiro Péricles nesse momento.

- Nossa vida é muito sedutora. Tem muitas coisas que a gente poderia ter feito, principalmente eu, muito jovem fazendo sucesso com 20 anos, e ter o Péricles por perto evitou, para dizer: Aqui você vai, aqui você não vai, completou ele.