Bruna Santana, irmã de Luan Santana, está noiva de Raphael Veiga

24/10/2021 | 13:10



Bruna Santana e Raphael Veiga anunciaram que estão noivos durante uma live com alguns fãs do jogador de futebol. Além disso, os pombinhos também mostraram o anel no dedo da irmã de Luan Santana.

- Eitaaa, está noivo já, respondeu um fã.

Após os internautas ficarem super felizes com a novidade, Veiga disparou:

- Eu quero saber se vocês vêm para cá no dia do casamento!

No Instagram, o casal também anunciou o casório.

Mil vezes sim, escreveu Bruna na legenda.