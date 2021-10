Cachorrão e Tigre empatam no dérbi regional

na partida de ida das quartas da Copa Paulista



24/10/2021 | 13:11



EC São Bernardo e São Bernardo FC ficaram no empate (0 a 0) neste domingo na partida de ida pelas quartas de final da Copa Paulista. Mandante, o Cachorrão optou por não liberar a presença de público. Estavam liberados 50% dos 11 mil lugares da capacidade. O elevado custo dos protocolos de segurança no combate à pandemia foi a alegação.

Em partida bem movimentada, aberta, com as duas equipes buscando o gol e oportunidades desperdiçadas dos dois lados, o empate acabou ficando de bom tamanho. O EC São Bernardo foi melhor no primeiro tempo. Chuck e Bosco comandavam as principais ações. O São Bernardo explorava as jogadas aéreas, e tinha em João Carlos o mais perrigoso, mas nada que alterasse o placar.

Para a segunda etapa o Cachorrão voltou nervoso. E logo aos três minutos, Douglas foi expulso. Com um a menos, o Cachorrão passou a se defender como podia. Já o Tigre, mesmo com um a mais, não conseguiu construir explorar o fato de ter por 42 minutos um homem a mai mais. No fim, O cahorrão comemora o resultado, e o Tigre perde boa oportunidade de largar na frente na primeira partida das quartas.

Com o resultado, os dois seguem vivos para a próxima e ddecisiva partida. A definição do classificado à semifinal fica para o duelo da volta, dia 26, às 20h, de novo no Estádio 1º de Maio. Para avançar, tanto Cachorrão quanto Tigre ptecisam vencer. Caso haja nova igualdade, o classificado sairá após as cobranças de pênaltis.