Santos decepciona, perde em casa do América-MG e vê zona do rebaixamento perto

23/10/2021 | 19:23



O Santos voltou a decepcionar a sua torcida neste sábado. Num confronto direto com o América-MG para fugir do fantasma do rebaixamento, o time de Fábio Carille acusou o mau momento e complicou ainda mais a sua situação. A derrota por 2 a 0 para os mineiros manteve a equipe estacionada nos 29 pontos e no limite para entrar na zona de rebaixamento. A depender dos resultados de Bahia, Sport e Grêmio, a equipe santista pode terminar esta rodada entre os quatro últimos colocados na tabela.

O time, que vinha de um empate contra o Sport, vai ter que reunir forças para reagir já no meio de semana, quando enfrenta o Fluminense novamente em casa. Já o América-MG vai conseguindo subir na classificação, soma 35 pontos e vai se instalando no pelotão intermediário.

A campanha preocupante no Brasileirão e o fator casa indicavam um Santos mais ofensivo contra o América-MG. Mas quando a bola rolou, foi a equipe mineira que esteve mais perto de abrir o placar. Logo aos 5 minutos, Alê recuperou a bola no lado esquerdo da área após erro de João Paulo na reposição e tocou para a conclusão de Juninho, que parou no goleiro santista.

Surpreso pela postura do time visitante, o Santos tinha dificuldade para sair jogando e só equilibrou as ações a partir da metade do primeiro tempo. O atacante Marinho passou a chamar a responsabilidade e na base das jogadas individuais preocupou a meta de Matheus Cavichioli em duas finalizações de meia distância.

Diego Tardelli cumpria a missão de armador e com isso confundia a marcação do adversário, que se fechou em seu campo e apostou nos contragolpes em velocidade.

Em uma dessas ações, o time da Vila quase chegou ao gol numa bela trama de seu trio de atacantes. Lucas Braga foi acionado do lado esquerdo, aproveitou o espaço e tocou para Marinho que saiu da bola e deixou a sobra para a conclusão de Tardelli com perigo.

O Santos passou a ter o domínio da partida e se lançou ao ataque. Tal ousadia, no entanto, acabou custando caro no fim do primeiro tempo. Após um chute perigoso de Sánchez, o goleiro Matheus Cavichioli fez uma ligação direta e jogou a bola para Ademir. O atacante engatou a quinta marcha e só foi parado com falta dentro da área. Além do pênalti, o Santos ainda sofreu outro golpe com a expulsão de Jean Mota (havia acabado de substituir Camacho). Ademir bateu com categoria no canto e fez 1 a 0 para o América-MG.

Com um a menos, o técnico Fábio Carille promoveu duas modificações no intervalo. Madson substituiu Pará e Marcos Guilherme entrou na vaga de Carlos Sánchez. No entanto, foi o América-MG quem voltou a balançar a rede na Vila Belmiro. Num cruzamento da esquerda, o goleiro João Paulo saiu mal e Alê aproveitou a sobra para ampliar o placar e aumentar o sofrimento santista.

Com 2 a 0 a seu favor, o América-MG se sentiu ainda mais à vontade e passou a tocar a bola. Desarticulado, o Santos passou a jogar na base da individualidade para chegar ao gol adversário. Carille ainda tirou Diego Tardelli para a entrada de Angelo, mas o ataque santista se manteve previsível. Marinho, com seus chutes de meia distância, passou a ser a única arma santista para tentar mudar o panorama do jogo. Foi assim numa cobrança de falta aos 21 que Matheus Cavichioli defendeu em dois tempos.

Sem posse de bola para tentar criar jogadas de ataque, o Santos ficou refém do toque de bola do América-MG, que se posicionou na defesa e concentrou a partida no meio-campo. Aos 45, o time da casa ainda tentou descontar, mas esbarrou na boa atuação de Matheus Cavichioli, que defendeu dois chutes em sequência de Lucas Braga e Marcos Guilherme. Mas o placar acabou sem alteração.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 x 2 AMÉRICA-MG

SANTOS - João Paulo; Pará (Madson), Velázquez, Danilo Bozza e Felipe Jonathan; Carlos Sánchez (Marcos Guilherme) , Camacho (Jean Mota) e Vinícius Zanocelo (Moraes); Marinho, Diego Tardelli (Angelo) e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon (João Paulo); Lucas Kal (Zé Ricardo), Juninho (Juninho Valora) e Alê; Felipe Azevedo (Zárate), Ademir e Rodolfo (Geovane). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Ademir (pênalti) aos 48 minutos do primeiro tempo; Alê aos 2 do segundo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Juninho e Marlon (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Jean Mota (Santos).

RENDA - R$ 131.080,00.

Público - 6.921 pagantes.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).