'Alerta Vermelho' estreia em novembro no Brasil

23/10/2021 | 18:14



O filme Alerta Vermelho, estrelado por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, ganhou data de estreia nos cinemas no Brasil. Escrito e dirigido por Rawson Marshall Thurber, o longa chega ao País no dia 4 de novembro, com promessa de altos números na bilheteria e uma história que mistura ação e comédia. Na trama, um agente do FBI (Johnson) conta com a ajuda de um ladrão de arte (Reynolds) para prender uma bandida espertinha (Gadot).