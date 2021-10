Felipe Prior recupera carro roubado: -O cara era tão Team Prior que nem levou o dinheiro que tinha

23/10/2021 | 18:10



Dia de sorte para Felipe Prior! O ex-BBB compartilhou com seus seguidores no dia 14 deste mês que teve seu carro roubado. No Instagram, ele chegou até a brincar pedindo para que o ladrão devolvesse o veículo.

E não é que funcionou?

Na última sexta-feira, dia 22, ele postou que conseguiu recuperar o carro! Muito feliz, ele mostrou em um vídeo nos Stories a conquista.

- Olha quem está de volta! Minha Montana, pronta para pôr cimento..

Neste sábado, dia 23, Prior ainda revelou que todo o interior estava exatamente como ele tinha deixado.

- O cara era tão Team Prior, olha. Tinha 45 reais aqui e ele não levou, disse mostrando o painel do carro com algumas notas de dinheiro.

E aí, será que o ladrão viu as notícias e ficou com peso na consciência?