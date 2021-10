São Caetano empata com o XV na volta da torcida ao Anacleto Campanella

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



23/10/2021 | 17:38



O São Caetano empatou com o XV de Piracicaba por 1 a 1, nesta tarde (23), no primeiro jogo com torcida, que voltou ao Anacleto Campanella após um ano e meio com arquibancadas vazias. A partida marcou o início das quartas de final da Copa Paulista. Com o resultado, a definição do classificado para a semifinal fica para o jogo de volta, terça-feira, às 20h, no Interior. Quem vencer avança e nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. No outro duelo de ontem a Portuguesa foi a Votuporanga e venceu o time da casa, 3 a 0.



O jogo começou com boa movimentação das duas equipes. Os cerca de 1.500 torcedores que tiveram o ingresso cedido pela diretoria, empurravam o Azulão, que marcava mais presença no campo de ataque, mas esbarrava na forte marcação do time do Interior. Aos oito, no primeiro lance de perigo, Portuga carregou livre, ele e o goleiro, mas deu um toque a mais e o arqueiro se antecipou. Depois disso o São Caetano perdeu mais três oportunidades. E uma das máximas do futebol ‘entrou em campo’, a de que quem não faz, leva. Aos 18, Lucio Flávio se antecipou à zaga do time da região e, quase caído, tocou para o fundo da rede de Luiz: 1 a 0.



O São Caetano passou a insistir pelas laterais e foi recompensado aos 35. Após cruzamento da esquerda na área, Livinho cabeceou para o chão, o goleiro defendeu parcialmente e, no rebote, Portuga marcou. O árbitro auxiliar deu impedimento. Mas, após análise do VAR, outra novidade na partida, o gol foi validado, para delírio dos torcedores: 1 a 1.



Na segunda etapa o panorama não mudou e o equilíbrio predominava. Mas foi o XV que começou pressionando. E logo a um minuto, após falta levantada na área, Rodrigo San marcou, mas estava impedido. Aos quatro, em jogada dentro da área, Léo Ceará dominou e soltou a bomba na rede, mas pelo lado de fora. Aos 10, o São Caetano respondeu. Portuga recebeu dentro da área, dominou e tocou de calcanhar para Livinho, livre; ele, o goleiro e o gol. Ele bateu de chapa, mas para fora e perdeu gol incrível. Torcida não perdoou e logo depois ele foi substituído.



Marcelinho e Rato eram os responsáveis pela armação. Aos 22, o próprio Rato bateu de fora da área, a bola tinha rumo certo, mas Beliato se esticou e pôs para escanteio.



Aos 30, novamente o VAR entrou em ação. Portuga, bastante acionado e que levava incômodo à zaga do XV, dominou na área, driblou o goleiro e foi derrubado. Após análise, houve a marcação de impedimento. Aos 34 novamente Portuga, desta vez de cabeça, assustou os interioranos. O Azulão esqueceu as laterais e o jogo ficou mais centralizado.



Assim, dos 35 em diante, com cautela, o XV passou a cadenciar o duelo e a administrar o resultado. Não dava chance de contra-ataque ao Azulão, que até tinha lampejos na frente, mas sem efetividade. E foi assim até o apito final.