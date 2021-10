Marido de Simone conta que cantora mentiu sobre ter escrito música para ele!

23/10/2021 | 17:11



Revelações entre casados! Simone postou recentemente um vídeo em seu canal do YouTube, no qual ela e o marido, Kaká Diniz, batem um papo com o público e vão respondendo perguntas enviadas.

Em certo momento, Kaká resolve contar uma revelação sobre uma canção que Simone teria feito para ele.

- Deixa eu contar uma coisa aqui. Ela pegou uma música linda e falou: Olha, acordei e fiz uma música para você. Coisa mais linda do mundo, aí eu peguei e mostrei para os meus amigos.

Até aí, tudo normal né? Até que Kaká contou a verdade sobre a música.

- Mas mentira, como tem a perna curta, um dia a verdade chega. Passou um tempo, a gente estava viajando, fazendo shows não sei onde, e o backing vocal delas gosta muito de pagode. Aí eu virei para ele e falei: Você que gosta de pagode, escuta essa música que Simone fez para mim. Aí ele escutou a música e disse: Essa música é minha. E eu: Como assim? E ele soltou: Fui eu que compus.

O marido da cantora ficou desolado com a situação.

- Como é que pode? Simone me enganou na primeira semana de relacionamento dizendo que tinha feito uma música para mim, e eu descobri quase um ano depois.

Foi aí que Simone tentou se defender:

- É que eu esqueci de combinar que era para ele sustentar a mentira, mas o importante é que eu te peguei.

Que situação, hein? Ainda bem que apesar da mentira, os dois tiveram um final feliz e ficaram juntos!