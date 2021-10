Casal bate moto e morre após cair da ponte sobre a represa Billings

Arthur Gandini

Especial para o Diário



23/10/2021 | 16:39



Um casal morreu na manhã desse sábado (23) após sofrer um acidente de moto e ser arremessado do alto da ponte sobre a represa Billings, em São Bernardo. A batida ocorreu por volta das 8h45 na barreira do início da ponte no trecho Sul do Rodoanel, na altura do km 67.



De acordo com a SPMar, concessionária responsável pela rodovia, nenhum outro veículo se envolveu no acidente. As vítimas perderam o controle da moto e cairam às margens da represa. O casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



O caso foi registrado no 3º DP (Distrito Policial) de São Bernardo.