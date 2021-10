Flávia Alessandra posa com maiô super cavado no Egito

23/10/2021 | 16:11



Flávia Alessandra chamou a atenção dos internautas ao postar uma série de fotos com uma maiô super cavado. A atriz está curtindo uma viagem ao Egito com Otaviano Costa, seu marido, e aproveitou para exibir o corpão no Instagram.

O responsável pelos cliques da atriz, de 47 anos de idade, foi o maridão Otaviano. O casal já está de partida do país, mas ela não deixou de compartilhar as fotos.

Na legenda ela escreveu:

Um 360 de despedida by my love [pelo meu amor].

Ela recebeu diversos elogios dos seguidores.

Nossa que mulher mais linda, gente!, escreveu uma seguidora.

Faltam palavras no dicionário pra expressar o quanto você é MARAVILHOSA, elogiou outro.