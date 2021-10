Ana Paula Siebert mostra o nariz sem tala após fazer rinoplastia

23/10/2021 | 16:10



Ana Paula Siebert realizou um procedimento no nariz conhecido como rinoplastia. A influenciadora já retirou a tala e mostrou para os seguidores como está o seu nariz.

De acordo com ela, a tala incomodava muito e não permitia que ela conseguisse ver o resultado do procedimento. Nos stories do Instagram ela contou que passou no médico, que retirou a tala, e conseguiu ver o resultado e está muito satisfeita.

-Estou me sentindo tão bem! Lá ele tirou o curativo e eu vi meu nariz, de fato. Com a tala não dava nem para ver. Estou tão apaixonada, gente! Estou muito feliz. Por isso eu falo, é tão bom fazer uma coisa que faz bem para a gente!.

Ela também revelou que já havia feito um procedimento no nariz, mas não tinha ficado feliz com o resultado estético.