Após acidente em set, esposa de Alec Baldwin deixa Nova York com os filhos

23/10/2021 | 15:11



Alec Baldwin está passando por momentos difíceis ultimamente.

No dia 21 de outubro um tiro foi disparado acidentalmente pelo ator durante as gravações do filme Rust, e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos de idade, além de ter ferido o diretor Joel Souza, de 48 anos. A produção do longa foi encerrada enquanto a polícia investiga as circunstâncias do caso.

Segundo informações do The Sun, após o ocorrido, a esposa do ator, Hilaria Balwdin, foi vista deixando o apartamento do casal em Nova York. Hilaria levou todos os seis filhos que tem com Alec, Carmen e Gabriela, de oito anos de idade, Rafael, de seis, Leonardo, de cinco, Romeo de três e Edu, de um ano de idade.

Ela contou com a ajuda de uma amiga para colocá-los em um carro de forma que a imagem deles fosse preservada de paparazzo.

Uma fonte contou ao jornal que a família deixou a cidade na manhã de sexta-feira, dia 22.