Raphinha se machuca em empate do Leeds; Richarlison marca, mas Everton perde

23/10/2021 | 14:15



Dois jogadores da seleção brasileira foram a campo neste sábado para a disputa da nona rodada do Campeonato Inglês e ambos deixaram o gramado com motivos para se lamentar. Recuperado de lesão, Richarlison saiu do banco e marcou um gol pelo Everton, mas viu o time tomar a virada e perder por 5 a 2 para o Watford, em casa. Raphinha, por sua vez, se lesionou durante o empate por 1 a 1 do Leeds com o Wolverhampton.

Após se destacar nos últimos jogos da seleção brasileira, na disputa das Eliminatórias, Raphinha voltou a campo pelo seu clube com grande expectativa. Aos nove minutos do segundo tempo, quando já perdiam por 1 a 0, precisou ser substituído após sofrer uma entrada dura de Romain Saiss, que atingiu seu tornozelo.

O atacante caiu no chão e teve que sair de campo carregado. Exames ainda serão realizados para saber a gravidade da lesão, por isso o assunto é tratado com cautela. Sem Raphinha, o brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno brilhou com um gol de pênalti, nos acréscimos, e empatou o jogo. O resultado deixa o Leeds em 17ª lugar, com sete pontos, brigando contra o rebaixamento, enquanto o Wolverhampton ocupa a décima colocação, com 13.

Já no Goodison Park, em Liverpool, Richarlison marcou o segundo gol do Everton sobre o Watford, aos 18 minutos da etapa final, momento em que a partida estava empatada por 1 a 1, após gols marcados por Davies e King. Depois disso, no entanto, Kucka empatou novamente e King virou, além de ter marcado o quarto, cravando o hat-trick. Então, Dennis deixou o 5 a 2 no placar.

O resultado, primeira vitória do Watford sobre o Everton no Goodison Park, deixa o time comandado por Rafael Benítez na oitava colocação, com 14 pontos. Já os vencedores subiram para o 14ºlugar, com dez pontos.