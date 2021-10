Luísa Sonza faz confissões sexuais e revela amizade colorida com Pedro Sampaio

23/10/2021 | 11:10



Luísa Sonza tem chamado a atenção do público nos últimos anos, e não só por seu talento na música: a cantora já foi alvo de diversas polêmicas! A mais recente delas ocorreu quando a cantora deu uma entrevista para o canal de Matheus Mazzafera e fez confissões íntimas.

Sem papas na língua, Luísa entregou que participou de um suruba após ter terminado o namoro com Vitão.

Já fez ménage?, perguntou Matheus.

Cara, eu não fiz ménage, eu fiz suruba. Ménage eu não fiz, porque é só com três pessoas, não é? Eu não fiz com três, eu já fiz com várias.

Além disso, a artista revelou nas redes sociais que tem uma amizade colorida com o cantor Pedro Sampaio.

Galopada amiga. Eu estou rindo tanto disso, escreveu no Twitter após dizer que ele tem a boquinha macia.

Ui!