Seleção feminina esboça reação, mas perde por 3 a 1 em amistoso contra Austrália

23/10/2021 | 10:50



A seleção brasileira feminina encontrou dificuldades neste sábado, ao enfrentar a Austrália, e foi derrotada por 3 a 1, em amistoso disputado no CommBank Stadium, em Sidney. O único gol brasileiro foi marcado por Adriana, enquanto Polkinghorne, Van Egmond e Fowler fizeram os gols que garantiram a vitória australiana na partida.

O time da casa dominou o jogo desde o início, com um primeiro tempo muito consistente, diante de um Brasil bastante retraído. Dona da posse de bole, a Austrália foi paciente para encontrar espaços e criou algumas boas oportunidades, mas só conseguiu tirar o zero do placar após Ana Vitória derrubar Fowler perto da área. Catley cobrou a falta e viu Sam Kerr ajeitar para Polkinghorne colocar na rede, aos 37 minutos.

O Brasil voltou melhor para o segundo tempo, após substituições realizadas pela treinadora Pia Sundhage. Adriana, Tainara e Katrine entraram nos lugares de Tamires, Érika e Giovana. Apesar da melhora, as brasileiras não conseguiram frear o ímpeto das australianas, que ampliaram aos 20 minutos, com um gol de cabeça de Fowler.

Sem se abalar com a vantagem maior alcançada pelas adversárias, o Brasil conseguiu diminuir dois minutos depois, aos 22, quando Adriana passou por Polkinghorne e Kennedy antes de mandar a bola para dentro. Pouco tempo depois, Pia apostou na entrada de Marta, que começou no banco, no lugar de Kerolin, mas a rainha não conseguiu evitar a derrota, decretada por Van Egmond, autora do terceiro gol australiano, aos 34 minutos.

A seleção brasileira terá a oportunidade de um revanche diante da Austrália, já que esse foi o primeiro de dois amistosos entre as duas seleções. O segundo está marcado para a próxima terça-feira, a partir das 6h05.