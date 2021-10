Contusões desfalcam Azulão no duelo de ida contra XV de Piracicaba

Francisco Lacerda

22/10/2021



Têm início neste fim de semana as quartas de final da Copa paulista. Os oito clubes sobreviventes na 22ª edição da competição buscam, além do título, vagas no cenário nacional do futebol. Ao campeão, o direito de escolher um lugar na Copa do Brasil ou na Série D do Brasileiro. Ao vice, o que for descartado. Dos que ainda restam, apenas EC São Bernardo, da cidade vizinha, e Botafogo de Ribeirão Preto, no Interior, ainda não têm o caneco do torneio. A Portuguesa é a atual campeã.



E para o São Caetano, um dos representantes do Grande ABC, a batalha começa hoje. O adversário é o XV de Piracicaba, um dos melhores da fase de classificação. A partida tem início às 15h, no Estádio Anacleto Campanella.



E o Azulão tem reforço de peso, a sua torcida. Isso porque a diretoria, depois de um ano e meio com arquibancadas vazias, irá oferecer gratuitamente os ingressos para a partida. “O maior patrimônio de um clube é sua torcida e, ao assumir o futebol do Azulão, tenho absoluta convicção de que nossos passos serão sempre para nos aproximar daqueles que realmente amam o time. Oferecer os ingressos é apenas uma das tantas ações que buscaremos desenvolver para que a cidade abrace ainda mais o São Caetano”, declarou o presidente Manoel Sabino Neto.



Para adquirir o ingresso basta o torcedor entrar no site oficial do clube e preencher o cadastro exigido pela Federação Paulista de Futebol por causa dos protocolos da pandemia.



Classificado na última rodada da primeira parte do torneio, o Azulão, além do desgaste natural – devido principalmente aos jogos em sequência e condições extremas, gramados ‘pesados’ e pressão pelas vitórias –, deve enfrentar também desfalques para o duelo diante do Nhô Quim.



Marcelinho e Christiano sentiram lesões musculares na reapresentação da equipe após a vitória diante do Juventus (4 a 0) e foram afastados para início de tratamento e avaliação médica para detectar o grau de cada lesão. O técnico Max Sandro também segue sem poder contar com o zagueiro Marcão, que busca recuperação de contusão no joelho esquerdo. Outra ausência sentida para o confronto é Lucas Surcin, autor de belo gol no empate com o Atibaia (1 a 1) na quarta rodada. Ele apresenta lesão no joelho direito e também está no departamento médico.