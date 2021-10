Com dois a menos, Guarani leva virada do Confiança e se complica na Série B

22/10/2021 | 21:35



Com dois jogadores expulsos no segundo tempo, o Guarani perdeu para o Confiança, de virada, por 2 a 1, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, se complicando na luta pelo aceso. Bruno Sávio e Thales levaram cartão vermelho. Os gols da virada sergipana saíram aos 45 e aos 48 minutos do segundo tempo.

A derrota deixou o Guarani ainda mais distante da briga pelo acesso. O time paulista estacionou nos 46 pontos e aparece em sétimo lugar, podendo ser ultrapassado por CSA (8º) e Náutico (9º), que ainda jogarão no final de semana. Já o Confiança conquistou a terceira vitória consecutiva e pulou para a 18ª posição, com 31 pontos. O time está em ascensão e ganhou fôlego pela permanência na Série de B 2022.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades, mas com o Guarani tendo ligeira superioridade diante do Confiança. Ainda assim, foi o time sergipano que quase abriu o placar aos 13 minutos, quando Vinicius Barba cabeceou com perigo e o goleiro Rafael Martins defendeu no susto.

Aos poucos o Guarani dominou as ações e passou a rodear a área do Confiança. Aos 33, Bruno Sávio recebeu na área e bateu muito perto do travessão. Três minutos depois foi a vez de Régis finalizar, mas a bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo.

A partida caminhava para o intervalo, quando Madison derrubou Diogo Mateus dentro da área com um empurrão pelas costas e o árbitro marcou pênalti para o Guarani. Aos 48, Bruno Sávio foi para a cobrança e não desperdiçou, marcando seu décimo gol na Série B.

No segundo tempo, o Confiança foi um pouco mais ofensivo e poderia ter empatado aos 11 minutos, quando João Paulo cruzou da esquerda e Rafael Vila testou por cima do gol. O Guarani foi mais cauteloso e viu sua situação ficar delicada aos 20, quando Bruno Sávio atingiu Madison com um soco e acabou expulso, deixando o time paulista com um a menos.

O Confiança aproveitou a vantagem numérica, foi para cima e viu Thales, do Guarani, também ser expulso, aos 36 minutos, deixando o time sergipano com dois a mais em campo. Melhor na partida, o Confiança encontrou o empate. Neto Berola partiu para cima da marcação e foi derrubado por Bruno Silva dentro da área: pênalti bem marcado e convertido pelo mesmo Neto Berola, chutando no canto direito.

O empate animou o Confiança, que seguiu no ataque e ainda fez o gol da vitória aos 48 minutos. Após jogada de Neto Berola, pelo lado direito, o passe saiu para trás e a finalização de Willians Santana no canto esquerdo deu números finais ao confronto.

O Guarani volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 19 horas, no Castelão, em São Luís. Enquanto o Confiança jogará apenas no sábado, dia 30, quando receberá o Londrina, às 18h30, no estádio Bastistão, em Aracaju.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 2 CONFIANÇA

GUARANI - Rafael Martins; Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis (Andrigo); Bruno Sávio, Júnior Todinho (Pablo) e Júlio César (Índio). Técnico: Daniel Paulista.

CONFIANÇA - Rafael Santos; Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e Lucas Sampaio; Madison (Willians Santana), Vinícius Barba (Adriano) e Álvaro; Rafael Vila (Neto Berola), Lohan (Hernane Brocador) e Ítalo (João Paulo). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Bruno Sávio (pênalti), aos 48 minutos do primeiro tempo; Neto Berola (pênalti), aos 45 e Willians Santana, aos 48 do segundo.

ÁRBITRO - Rafael Traci (SC).

CARTÕES AMARELOS - Thales e Régis (Guarani); Willians Santana (Confiança).

CARTÕES VERMELHOS - Bruno Sávio e Thales (Guarani).

RENDA - R$ 34.440,00.

PÚBLICO - 1.917 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.