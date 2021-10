Melhor do mundo, Ashleigh Barty desiste de defender o título do WTA Finals

22/10/2021 | 21:25



Número 1 do mundo e atual campeã do WTA Finals, a australiana Ashleigh Barty desistiu de defender o bicampeonato em Guadalajara, no México, no primeiro fim de semana de novembro. A tenista alegou cansaço e saudades de casa, após oito meses longe da família, para anunciar o fim da temporada nesta sexta-feira.

Campeã de Wimbledon e ganhadora do WTA Finals em 2019, a australiana também não jogará as finais da Billie Jean King Cup, em Oraga, na República Tcheca, e preferiu assumir o risco de perder a liderança do ranking ao abrir mão de ir para o México.

"Foi uma decisão difícil, mas preciso priorizar meu corpo e minha recuperação da temporada de 2021 e me concentrar em ter a pré-temporada mais forte para o verão", disse Barty em comunicado, já visando o Aberto da Austrália no começo de 2022.

"Com os desafios contínuos de viajar de volta para Queensland e os requisitos de quarentena, não estou disposta a comprometer minha preparação para janeiro."

Há alguns meses, Barty já acenava com a ideia de desistir de jogar no ATP Finals. Seu técnico sugeriu que antecipasse as férias. As condições ruins de jogo em Guadalajara também foram levadas em consideração para a desistência.

"Desejo à equipe WTA e aos jogadores tudo de bom para um ATP Finals de sucesso e também um excelente resto do ano."