S&P reafirma rating BBB da Itália, mas altera perspectiva de estável a positiva

22/10/2021 | 17:47



A S&P reafirmou o rating da Itália em BBB, mas alterou a perspectiva de estável para positiva. A agência diz que o governo do premiê Mario Draghi, com maioria folgada no Legislativo, deve garantir a implementação no fim deste ano de metas em um ambicioso programa de reformas, e projeta recuperação forte puxada por investimentos em 2021 e 2022, colocando o Produto Interno Bruto (PIB) do país nos níveis superiores a 2019 antes do esperado anteriormente.

Segundo a agência, o déficit orçamentário da Itália deve ficar em 8,8% do PIB em 2021, ante meta do governo de 9,4%. A S&P vê um claro fortalecimento do compromisso do país com reformas pró-crescimento e espera consequências positivas para as finanças públicas.

A Itália já tem 80% de sua população adulta totalmente vacinada contra a covid-19, aponta a S&P.

A agência projeta crescimento econômico no país de 6% neste ano e de 4,4% em 2022.