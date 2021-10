S&P reafirma rating AA do Reino Unido, com perspectiva estável

22/10/2021 | 17:38



A S&P Global reafirmou nesta sexta-feira o rating AA do Reino Unido, com perspectiva estável. Em nota, a agência de classificação de risco diz que a retomada econômica no país europeu deve continuar.

"Os riscos para a recuperação permanecem, mas agora decorrem principalmente do impacto dos preços mais altos da energia e interrupções na cadeia de abastecimento, em vez do impacto da covid-19", diz o comunicado.

A S&P prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresça 6,9% em 2021. A economia britânica, segundo a agência, deve ultrapassar o pico anterior à pandemia no início de 2022.

"O acesso mais restrito ao mercado da UE e as discussões contínuas com a UE sobre os acordos comerciais na Irlanda do Norte também constituem um risco", ponderam a S&P.