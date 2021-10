Karol Conká faz pouco caso das críticas de Bil Araujo em A Fazenda 13: Mas quem é Bil?

22/10/2021 | 16:11



Parece que a polêmica entre Karol Conká e Bil Araújo está longe de acabar! Como se sabe, os dois tiveram um breve envolvimento no começo do BBB21, que acabou em meio a brigas e acusações dos internautas de que a cantora estaria sendo abusiva com o rapaz. Desde então, Arcrebiano - como Bil também é conhecido - chegou a participar do No Limite e de A Fazenda 13, onde fez alguns comentários relacionados à ex-affair.

Apesar de não ter se pronunciado de imediato sobre a situação, Karol aproveitou uma participação no podcast De frente com a Blogueirinha para alfinetar o modelo e insinuar que seu sucesso só foi possível por conta do romance que viveram na casa mais vigiada do Brasil. Além disso, ela ainda afirmou que o rapaz ainda não conseguiu superar o breve relacionamento:

- Mas quem é Bil? [risos] Acho que não tem nada para falar, já fiz o meu papel e já dei uma carreira bem bonita para ele aqui fora. Ele só não está sabendo aproveitar. Ele não tira o meu nome da boca.

Além de ser acusado por internautas de mandar uma indireta para a rapper, Bil ainda falou diretamente sobre Karol durante uma conversa com Tati Quebra Barraco e Tiago Piquilo. Ao ser questionado sobre como era a relação com a cantora e se algo havia mudado após o reality, Bil entregou que se recusou a participar do documentário A Vida Depois do Tombo:

- Foi pior ainda! Só quero ela longe, bem longe de mim. Me chamaram até para o documentário dela, e falei: Não vou nem a pau