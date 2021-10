Sammy fala sobre volta com Pyong Lee: Não conseguiria se não sentisse uma mudança honesta

22/10/2021 | 16:10



Como você já viu, a recente reconciliação entre Sammy e Pyong Lee deu o que falar. Na última quinta-feira, dia 21, o colunista Leo dias divulgou uma entrevista com a influenciadora na qual ela deu detalhes sobre essa volta polêmica.

- Não conseguiria voltar se eu não sentisse uma mudança honesta e verdadeira, a minha evolução pessoal durante os últimos meses também foi muito significativa na minha decisão. Sem falar no Jake, ele é um vínculo eterno que terei com o Pyong. O nosso filho é a combinação mais pura das nossas qualidades e o que nos impulsiona para frente, afirmou.

A musa também confessou ter ficado otimista com o pedido de desculpas de Pyong publicado nas redes sociais.

- No final do vídeo, eu senti esperança. Passei muitas noites orando para Deus, mas quando vi o vídeo, senti paz. A paz que excede todo entendimento, que não tem explicação.

Caso você não lembre, os dois estavam juntos desde 2019 e se separaram em julho depois do hipnólogo supostamente ter traído a esposa no reality Ilha Record. Eles são pais do pequeno Jake, de um ano de idade.