João Figueiredo fala sobre saída da música gospel: Permaneço com a mesma fé

22/10/2021 | 16:10



João Figueiredo largou a música gospel e explicou os motivos! Na última quinta-feira, dia 21, o cantor foi questionado no Instagram sobre a mudança de estilo musical e em resposta esclareceu alguns pontos sobre sua carreira e vida.

- Espero que essa seja uma das últimas vezes que eu fale sobre isso aqui diretamente, não pretendo falar de novo. Mas eu sou cantor, comecei no gênero gospel, comercializando louvores e não faço mais parte desse mercado. Não significa que não sou mais cristão, não significa que vocês não vão me ver cantando louvor. Só significa que eu não vou comercializar esse tipo de música. Vocês vão me ver cantando músicas cristãs dentro da minha igreja, aqui no Instagram, pode até ser também que eu queira lançar músicas com essa conotação, isso faz parte da minha fé, de quem eu sou. Eu permaneço com a mesma fé, disse.

O marido de Sasha completou afirmando que a decisão veio por querer conquistar novos públicos e abranger assuntos em suas músicas que não envolvem religião.

- Meu desejo e meu propósito é me comunicar com pessoas, sejam elas quem for, cristão ou não cristão. Para essa pessoa que ouvir entenda a minha mensagem. Eu quero falar sobre coisas que não necessariamente se enquadrariam nesse gênero, sobre romance, o amor que eu sinto pela minha esposa, quero contar coisas da nossa história, coisas do dia a dia, que não seriam coerentes no meio gospel. Quero me comunicar com todos.

Por último, ele citou a faixa Nasce o Sol (Ame a Vida) como exemplo e adiantou que seu álbum sairá no início de 2022.

- Não me sinto cobrado, julgado pelas pessoas. Tenho muita convicção da minha fé, da minha essência e daquilo do que nasci para fazer. Estou muito feliz. Ainda esse ano a gente vai lançar uma canção e o álbum fica para o começo do ano que vem, porque dá trabalho. Estou sendo bem vulnerável, falando muitas coisas da minha vida, experiências, sobre amor, está muito legal, vocês vão gostar.