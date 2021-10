Gabriela Pugliesi compartilha áudio que Tulio Dek enviou no início do namoro: Eu quero tudo

22/10/2021 | 15:10



Ao que parece, o namoro de Gabriela Pugliesi com Tulio Dek vai de vento e popa! Na última quinta-feira, dia 21, ela compartilhou nas redes sociais um áudio que recebeu do artista plástico no início do namoro. Na gravação, Tulio não escondeu a paixão pela influenciadora digital, e se disparou:

- Eu quero tudo, Gabriela. Quero você inteira, quero cada pedacinho. Quero te beijar inteira. Quero cada detalhe, cada momento, cada fiozinho de cabelo. Quero tudo.

Uiiiiii! Na legenda, Pugliesi escreveu:

Foi aí que me apaixonei!

Fofos, né?!