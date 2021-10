Deborah Evelyn diz que marido não é ciumento e comenta sobre cenas de sexo em Verdades Secretas 2

22/10/2021 | 14:10



A atriz Deborah Evelyn contou detalhes dos bastidores da novela Verdades Secretas 2, que foi lançada na última quarta-feira, dia 20, na Globoplay!

Em entrevista para a colunista Patricia Kogut, a artista comentou a respeito das cenas de sexo da trama - na qual ela interpreta a estilista Beth, que se envolve com vários garotos de programa e se apaixona por um deles, Matheus, interpretado por Bruno Montaleone.

- As cenas de sexo foram tão bem tratadas pela Amora [Amora Mautner, diretora]. Nunca tinha feito cena de sexo dessa maneira, nesse grau. Obviamente que no primeiro dia... Mas o resultado final ficou tão bonito esteticamente que me senti muito feliz, de verdade. E Bruno é adorável. Um ótimo ator, muito profissional. A gente se deu superbem. Teve química desde o começo.

Mesmo com cenas mais ousadas, a atriz de 57 anos de idade garante que não tem problemas em expor o corpo:

- Nunca foi um problema. Sempre fui muito bem resolvida. Com a maturidade, fui ficando mais, conhecendo melhor meu corpo, ficando à vontade, me soltando. Eu não tive problema de fazer [as cenas de sexo], não tenho problema com nudez. Acho interessante usar o corpo, brincar com a sensualidade e a sexualidade.

Deborah contou que, na preparação para as gravações das cenas mais quentes, houve ajuda de uma professora de danças sensuais. Ela ainda revelou que as cenas são baseadas em coreografias:

- Fiz aula uma vez e queria para a vida. Tem uma coisa de você se sentir o máximo, linda, gostosa, maravilhosa, o centro. E livre, à vontade com seu corpo, seu tesão e sua sexualidade. Achei incrível. Fiz basicamente para uma cena específica. As cenas de sexo são coreografias. Digamos que ela trouxe passos novos dentro de uma coreografia.

Por fim, a artista, que é casada com o arquiteto alemão Detlev Schneider, contou que o marido não é ciumento e a incentivou a posar nua depois do convite de uma revista:

- Ele não é ciumento. Não sei se é uma questão de ser europeu. Ele acha lindo. Eu já estava com ele quando me chamaram perto da última Playboy [em 2015]. Me chamaram primeiro bem jovenzinha. Apesar de não ter problema com nudez, tem que ter um certo motivo. Na época, eu só faria por dinheiro, mas não estava precisando. Quando me chamaram outra vez, ele disse: Por que você não faz? E ele acha bonita a minha profissão, a maneira como me entrego. Sabe que não é gratuito. Quando aceitei fazer a novela, eu sabia que haveria isso, então, fiz da melhor maneira.