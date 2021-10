Gabriel Medina fecha instituto e coloca sede à venda por nove milhões de reais após polêmicas com a mãe

22/10/2021 | 14:10



Senta que lá vem mais polêmicas da família Medina! Desta vez, Gabriel Medina decidiu fechar a sede do seu instituto e colocar à venda a propriedade localizada nos arredores de Maresias, em São Paulo, após as últimas brigas com a mãe. O valor? Nada mais, nada menos do que nove milhões de reais.

Simone Medina era presidente e responsável por administrar a fundação criada com o intuito de formar novos surfistas. Lá, eles ofereciam aulas de surfe, tecnologia, musculação e apneia.

Elegante prédio pé na areia com uma vista perfeita para o mar recém-construído com uma estrutura belíssima de 144m² de construção. Possui entre dez e 14 agradáveis salas na parte interna e uma ampla piscina na parte externa o prédio. O prédio está localizado numa avenida comercial, Avenida Francisco Loup. Próximo à galerias, lojas e restaurantes, diz o anúncio no site da imobiliária.