Alex e Carla depõem na terça nas ações de cassação contra Claudinho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/10/2021 | 14:10



As comissões processantes instaladas para avaliar o impeachment do prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), convocaram para terça-feira os depoimentos dos deputados Carla Morando (PSDB, estadual) e Alex Manente (Cidadania, federal). Os parlamentares de São Bernardo foram anexados pela defesa do tucano como testemunhas nos procedimentos.

A oitiva de Alex foi agendada para as 11h de terça-feira. A de Carla, para o meio-dia. Na segunda-feira, estão agendadas conversas com outras testemunhas inclusas pelos advogados de Claudinho no processo – Ketlen Tavares Silva, Walter Lourenço Júnior e Keila Costa Diniz.

A marcação dos depoimentos foi confirmada na quinta-feira pelas duas comissões processantes da casa, na primeira reunião organizada depois que Claudinho conseguiu, na Justiça, direito a ser comunicado previamente de todas as etapas dos blocos, bem como participar das oitivas, com perguntas aos interrogados – Claudinho designou um de seus advogados, Pedro Callado, para acompanhar os trabalhos. Também na quinta-feira, os vereadores que integram as duas comissões votaram novamente sobre o prosseguimento, etapa aprovada internamente.

Claudinho responde a duas denúncias feitas ao Legislativo. A primeira, de que ele se recusava a responder requerimento de vereadores. A segunda, em desdobramento da CPI do Fura-fila da Vacinação, de que ele teria promovido esquema para favorecer comissionados no procedimento de imunização contra a Covid-19, além de não tornar públicos seus atos oficiais.

Na defesa prévia protocolada na casa, Claudinho negou as duas acusações. Sobre o primeiro caso, disse que retornou todas as demandas que chegavam a seu gabinete, mas que não poderia responder por eventuais falhas de seus secretários. Acerca do segundo episódio, garantiu que a servidora pivô da polêmica atuava na área da saúde e, por isso, teria direito à vacinação.