Uber Moto: viagens chegam a mais cidades de São Paulo

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



22/10/2021 | 13:48



A Uber aumentou hoje a área de atuação de seu serviço Uber Moto na Grande São Paulo. Agora, o modelo de viagem sobre duas rodas está presente também em São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema.

Com a chegada da nova modalidade nas cidades, os usuários do app poderão se deslocar de motocicleta por um preço menor do que o do UberX. Todas as viagens feitas com o Uber Moto na Grande São Paulo incluem a checagem de antecedentes dos parceiros e dão aos usuários a possibilidade de compartilhar com seus contatos a placa, a identificação do condutor e sua localização no mapa, em tempo real.

Além do Grande ABC, a partir dessa sexta-feira, o Uber Moto será lançado também em mais 14 cidades brasileiras. A modalidade desembarcou no país em novembro de 2020 por Aracaju e já estava presente em outros 22 municípios brasileiros.

Uber Moto na Grande São Paulo: para motociclistas

Para se cadastrar no aplicativo da Uber e dirigir na nova modalidade, o motociclista parceiro precisa ter CNH com a observação de atividade remunerada (EAR). Entregadores parceiros que usam motocicleta e já estão cadastrados no Uber Eats podem optar por também fazer viagens de Uber Moto.

Com o lançamento, a plataforma da Uber oferece cada vez mais oportunidades de renda para os motociclistas da plataforma. Agora, eles podem escolher a entrega de pedidos de Uber Eats, realizar viagens de Uber Moto e entregas de itens com o Uber Flash Moto.

Segurança da Uber Moto na Grande São Paulo

As viagens de Uber Moto na Grande São Paulo contarão com uma série de recursos de segurança oferecidos pela plataforma da Uber em todas as viagens, como seguro para acidentes pessoais tanto para usuários quanto para parceiros.

Assim como os entregadores parceiros do Uber Eats, condutores do Uber Moto receberão conteúdo educacional sobre segurança viária, estimulando a direção segura e o respeito às leis de trânsito. Todos os parceiros da Uber também passam por uma checagem de identidade via selfie, e, desde o começo da pandemia, uma selfie adicional verifica o uso de máscara .