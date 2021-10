Zé Neto se muda para imóvel avaliado em 12 milhões de reais, com cinema e elevador

22/10/2021 | 13:10



Segundo informações do jornal Extra, o cantor Zé Neto vai se mudar para uma mansão avaliada em 12 milhões de reais, que fica em um condomínio de luxo na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

O imóvel possui seis quartos, quatro suítes e dez banheiros. Além disso, ainda tem duas varandas, sala ampla, sala de jantar, biblioteca, cinema, cozinha planejada, espaço gourmet, adega climatizada e academia de ginástica.

Na parte externa, há uma grande piscina, sauna, vestiário e salão de festas. Por fim, a casa do sertanejo ainda tem um elevador na parte interna.