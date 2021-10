Luiza Possi revela: A vida da mãe de dois é não ter paz um minuto

22/10/2021 | 13:10



Luiza Possi que deu à luz recentemente, utilizou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 22, para contar um pouco sobre a experiência de ser mãe de duas crianças.

A vida da mãe de dois é não ter paz um minuto, revelou em uma sequência de vídeos publicado no Instagram.

Um está mamando no peito há horas, não para, e o outro resolveu que está com uma alergia no corpo inteiro, no olho, nas costas, nas pernas e ninguém sabe o que é, continuou.

Ah, bom dia, são 9 horas, ironizou ao finalizar.