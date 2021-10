'A Fazenda 13': Lary Bottino é a quinta eliminada do reality

22/10/2021 | 13:03



Lary Bottino é a quinta eliminada da 13ª edição de "A Fazenda". A eliminação ocorreu na noite desta quinta-feira, 21. A peoa teve a menor porcentagem de votos para ficar no reality show: 9,61%. A influenciadora disputava a permanência no programa com Gui Araújo e Valentina Francavilla. Gui recebeu 28,24% dos votos do público. Valentina foi a segunda peoa salva com 62,15% dos votos.

Questionada sobre o que poderia ter motivado sua eliminação, Lary disse não saber. "Tenho receio de ter tido pouco tempo. Não ter mostrado tudo. Não sei", avaliou a influenciadora, que estava há 20 dias no reality - uma vez que entrou no lugar de Fernanda Medrado, que desistiu da competição em setembro. "Eu saio menos intensa, a intensidade me prejudicou em algumas coisas", afirmou Bottino.