Dirigente do Fed admite inflação mais alta do que esperado e fala em alta de juro

22/10/2021 | 12:55



A presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em São Francisco, Mary Daly, admitiu que a inflação nos Estados Unidos está em nível mais alto do que o esperado e acrescentou que, se o quadro persistir no ano que vem, a instituição poderá ter que aumentar a taxa básica de juros. Durante evento virtual, a dirigente afirmou que "ninguém sabe" em que patamar estarão os preços em 2022, devido às incertezas referentes a gargalos na cadeia produtiva.

Segundo ela, a maior parte do aumento inflacionário está relacionada a um grupo limitado de setores mais afetados pela pandemia.

Sobre as cadeias globais, Daly comentou que elas são importantes para a economia mundial, mas estão "muito frágeis".

Na visão dela, a política monetária não tem impacto nos problemas de oferta e, se elevar os juros de forma prematura, o Fed reduziria o crescimento econômico e prejudicaria o mercado de trabalho.

A expectativa dela é de que as expectativas inflacionárias à medida que ocorra uma moderação da inflação.

Para Daly, bem como o que ocorre no lado da inflação, as restrições de oferta de trabalhadores são transitórias.