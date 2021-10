Irmã de Britney Spears diz que foi pressionada pela família a fazer um aborto

22/10/2021 | 12:10



Mais uma polêmica envolvendo a família de Britney Spears. Jamie Lynn Spears, irmã da cantora, declarou no livro Things I Should Have Said que foi pressionada pelos pais a fazer um aborto quando engravidou aos 16 anos de idade de sua primogênita, Maddie Briann, hoje com 13 anos.

Em um trecho da obra divulgada pelo site TMZ, ela escreve:

Vieram ao meu quarto tentando me convencer de que ter um bebê neste momento da minha vida era uma ideia terrível ... Isso vai matar sua carreira. Você é muito jovem. Você não sabe o que está fazendo. Existem pílulas que você pode tomar. Podemos ajudá-la a cuidar desse problema ... Eu conheço um médico. Todos ao meu redor só queriam fazer com que esse problema desaparecesse. Todos estavam certos de que o aborto seria o melhor caminho.

Quando Jamie não cedeu a pressão familiar, acabou tendo seu telefone confiscado e foi impedida de falar com pessoas que não fossem de seu circulo mais íntimo - uma tentativa de deixar a gestação em segredo. Nem mesmo Britney Spears ficou sabendo da gravidez.

Eu precisava dela [Britney] mais do que nunca e ela não foi capaz de me ajudar no meu momento mais vulnerável... Até hoje, sinto a dor de não poder ter contado à minha irmã.

Nas páginas do livro, Lynn ainda faz fortes críticas ao pai, Jamie. Ela conta que o patriarca chegou a sugerir que ela doasse a criança, e quando o pedido não foi aceito, ele acabou fazendo um acordo com a revista Ok! Magazine, para que eles pudessem dar a notícia e as primeiras imagens do bebê com exclusividade.