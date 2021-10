Zé Felipe entrega chifre de João Guilherme e fala que o irmão passou noite em motel

22/10/2021 | 12:11



Os fãs de Zé Felipe já sabem que o cantor é uma Maria Fifi de mão cheia! Logo depois da polêmica de traição envolvendo o término de João Guilherme e Jade Picon pipocar na web, Zé decidiu dar sua opinião sobre o assunto. Na manhã desta sexta-feira, dia 22, o filho de Leonardo disse nas redes sociais que o chifre do irmão era verdadeiro, mas ele não estaria se importando muito com o assunto, já que teria passado a noite no motel.

- Vou falar um negócio pra vocês, parece que o chifre mix do João Guilherme é verdade, viu? Só que ele também não tá muito preocupado não, porque ontem ele dormiu no motel. O menino tá igual solução de bateria, onde ele cai, ele come tudo, brincou.

Eitaaaa!