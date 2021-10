Esposa de Alec Baldwin compartilha foto do ator horas antes do acidente

22/10/2021 | 12:11



Caso trágico! Logo depois que o tiro disparado acidentalmente por Alec Baldwin, de 68 anos de idade, no set de filmagens do filme Rust, matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos de idade, e feriu o diretor Joel Souza, de 48 anos, a produção do longa foi encerrada completamente enquanto a polícia investiga as circunstâncias do caso.

No dia anterior, 21 de outubro, a esposa do ator, Hilaria Baldwin, conversou com o amado através do FaceTime e postou nas redes sociais um clique do artista parecendo pensativo, sentado no carro enquanto fazia uma pausa nas filmagens - horas antes do acidente acontecer.