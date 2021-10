Polícia prende indivíduo com moto roubada em São Bernardo

Da Redação



22/10/2021 | 12:00



Durante patrulhamento do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), nessa quinta-feira (21), na rua dos Vianas, no bairro Centro, em São Bernardo, os policiais prenderam um homem com uma moto roubada.

Na ação, os policiais do 6º Batalhão notaram uma moto Honda com emplacamento que era diferente do emitido pelas empresas autorizadas pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Ao verificarem a numeração do chassi durante a abordagem, os policiais constataram que o veículo havia sido furtado em no Itaim Bibi, em São Paulo. O indivíduo foi conduzido ao 1º DP (Departamento de Polícia) de São Bernardo.