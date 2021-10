Após Alec Baldwin disparar tiro acidental em set, família de Brandon Lee e famosos lamentam tragédia

22/10/2021 | 10:10



Alec Baldwin disparou acidentalmente a arma cinematográfica que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos de idade, e feriu o diretor Joel Souza, de 48 anos. Com a repercussão do caso na mídia, a família de Brandon Lee, ator que também foi morto a tiros durante filmagens, se manifestou sobre a tragédia.

Caso você não se lembre, em 1993, o filho do astro de ação Bruce Lee, foi atingido com uma arma de apoio que todos acreditavam não estar carregada. O acidente aconteceu durante os sets de filmagem de The Crown, quando Lee tinha 28 anos de idade.

Nas redes sociais, os familiares do ator escreveram:

Nossos corações estão com a família de Halyna Hutchins, de Joel Souza e todos os envolvidos no acidente no set de Rust. Ninguém deveria ser morto por uma arma durante filmagens. Ponto final.

Segundo informações da revista People, Baldwin ficou muito abalado com o caso. Após prestar depoimento, o ator foi visto chorando enquanto falava no telefone. Nas redes sociais, a amiga e atriz Debra Messing saiu em sua defesa.

Em resposta a um internauta que que disse que Alec havia matado uma pessoa em set, ela escreveu:

É absolutamente NÃO. Uma arma auxiliar foi entregue a ele. Ele a usou na cena. Então, um evento catastrófico aconteceu onde Halnya Hutchins perdeu a vida e Joel Souza ficou ferido. Estou orando por todas as suas famílias.

Debra e Alec trabalharam juntos durante a série Will & Grace.