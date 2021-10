Obituário - 23 de outubro de 2021

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Dinorah Tironi Gitti, 98. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Zeni Magalhães Moliterno, 96. Natural de São José dos Campos (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Memorial Planalto.

Helena Coelho de Souza, 87. Natural de Taquaritinga do Norte (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Armando Noffs, 86. Natural de São Caetano. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.

Esther Muça de Souza, 82. Natural de Reginópolis (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Manoel dos Santos Neto, 69. Natural de Aurora (Ceará). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mercedes Luiz de Lorena, 72. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Solange Rodrigues, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosália Benigno, 64. Natural de Pedro Alexandre (Bahia). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juliane Sallessi, 38. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Recepcionista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jefferson Pereira da Silva, 30. Natural de Santo André. Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Pedro Antonio Dadero, 81. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Olavo Nestor Gonçalves, 83. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Novo Parque São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Antonieta Maria de Lurdes Andriani, 76. Natural de Urupês (São Paulo). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Aurélio Antonio Perrella, 69. Natural da Itália Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Ivone Antonia de Macedo, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Detroit, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Maria Cristina Ciscato, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Delfonso Pereira Dias, 64. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 19. Crematório Campo das Oliveiras, em Jacareí (São Paulo).

Arnaldo Gama Chagas, 62. Natural de Itagi (Bahia). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Marta Aparecida Francisco de Freitas, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Alberto Santos Kara, 56. Natural de São Roque (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

David Cecílio de Santana, 54. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia em Nova Baeta, São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Lucélia Alves Ferreira, 29. Natural de São Bento (Paraíba). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Maria Santina da Conceição Freitas, 81. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marli Martins Longue, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

José Luiz de Oliveira, 85. Natural de Mutum (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 19, em São Bernardo. Vale da Paz.

Anizia Rodrigues Pereira, 80. Natural de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Eugênio Dias Delfino, 79. Natural de Cravinhos (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 19, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Ataíde Gomes Oliveira, 69. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudio Aparecido de Souza, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Monalisa Gregório da Conceição, 44. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Amanda Silva Pires, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Jefferson dos Santos Alencar, 39. Natural de Santo André. Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 16, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Aparecida Felisberto, 95. Natural de Caçapava (São Paulo). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Milton Marzano, 86. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no bairro Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Maria da Anunciação, 86. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

João Ribeiro, 77. Natural de Santo André. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

João Domingos Trevisan, 75. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Nicaccia Maria Moreira Tavares Andrade, 72. Natural de Baixio (Ceará). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Maria de Lourdes dos Santos, 70. Natural de Sousa (Paraíba). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Maria Célia Ribeiro dos Santos, 69. Natural de Tabuleiro (Minas Gerais). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

José Binda da Silva, 60. Natural de Araripe (Ceará). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Santo André. Cemitério São José.