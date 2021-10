Alec Baldwin dispara arma em set de filmagem de Rust e mata diretora de fotografia

22/10/2021 | 09:10



O ator Alec Baldwin disparou acidentalmente uma arma cenográfica que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos de idade, e feriu o diretor Joel Souza, de 48 anos de idade. O caso aconteceu na última quinta-feira, dia 21, no estado americano do Novo México enquanto eles filmavam o longa-metragem Rust. As informações foram divulgadas pelo gabinete do xerife do condado de Santa Fé.

O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados no set de Rust foram a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, e o diretor do filme, Joel Souza, 48, atingidos quando uma arma cenográfica foi disparada pelo ator e produtor Alec Baldwin, diz o comunicado.

Hutchins chegou a ser levada de helicóptero ao hospital da Universidade do Novo México, mas não resistiu aos ferimentos.

Já Souza, diretor do filme, foi levado de ambulância ao centro médico Regional Christus St. Vicent. Segundo a People, ele foi atingindo no ombro. Horas mais tarde, a atriz Frances Fisher afirmou nas redes sociais que o diretor já recebeu alta do hospital. Ela também lamentou a morte de colega de trabalho.

Por enquanto, o ator Alec Baldwin não se pronunciou sobre a tragédia. Em comunicado, divulgado pela People, a produção do filme lamentou:

Todo o elenco e equipe estão absolutamente devastados pela tragédia de hoje, e enviamos nossas mais profundas condolências à família e entes queridos de Halyna. Paramos a produção do filme por um período indeterminado e estamos cooperando totalmente com a investigação do departamento de polícia de Santa Fé. Estaremos prestando o serviço de aconselhamento a todos que estão ligados ao filme enquanto trabalhamos para processar esse terrível evento, disse em nota.

Segundo a polícia, o disparo aconteceu no set de filmagens, mas ainda não se sabe se durante um ensaio do elenco ou uma gravação. Detetives investigam como e que tipo de munição foi disparada. A produção do filme foi paralisada e testemunhas ainda seguem sendo interrogadas.

Baldwin, autor do disparo acidental, depôs e foi liberado. De acordo com a People, ele teria sido visto perturbado e em lágrimas enquanto falava ao telefone do lado de fora da delegacia.

Rust é um filme de velho oeste estrelado e produzido por Baldwin. Além do astro, o longa ainda contra com Jensen Ackles, de Supernatural, e Travis Fimmel, de Vikings. Baldwin interpreta o protagonista Rust, que dá nome ao filme, que se passa no Kansas em 1880. Rust é um avô fora da lei de um menino de 13 anos de idade condenado por um assinato acidental.

Halyna Hutchins

Halyna era diretora de fotografia desde 2012. Nascida na Ucrânia, cresceu em uma base militar soviética no Circulo Polar Ártico e estudou jornalismo em seu país e cinema em Los Angeles. Em seu currículo, estão filmes como Archenemy, de 2020, Blinddfire e The Mad Hatter.

A última publicação da diretora nas redes sociais havia sido na terça-feira, dia 19, dois dias antes do incidente. Ela falou sobre as filmagens de Rust:

Um dos benefícios de gravar um filme de velho oeste é que você pode andar a cavalo na sua folga, afirmou.